A Claro inaugurou, nesta sexta-feira (10), no Shopping Mueller, em Curitiba, sua maior loja em um shopping center no Brasil. A unidade se divide em dois andares para oferecer experiências imersivas e atendimento mais dinâmico e tecnológico aos clientes da operadora.

LEIA MAIS – Novo supermercado de Curitiba vai inaugurar 1ª loja dentro de shopping

Com ambientes inovadores e vários pontos de atendimento espalhados no interior da loja, no primeiro piso, o cliente terá acesso às mesas de degustação, com experimentação de produtos e serviços da Claro, área café, espaço pet friendly e confortável ambiente de espera.

No segundo pavimento, a loja tem um mezanino com acesso por escada ou por elevador, garantindo acessibilidade. O ambiente conta com ampla área gamer e de experiências interativas, seção para workshops e palestras, além do espaço Vida Conectada, que vai além de uma casa conectada e demonstra as diversas soluções da Claro. Os consumidores poderão degustar os produtos interconectados que controlam o ambiente por comando de voz.

VIU ESSA? Empresa gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba

“Curitiba foi escolhida pela Claro para receber a evolução do conceito atual, que já é inovador, por tornar tangíveis as soluções completas da operadora, em serviços móveis e residenciais. O cliente poderá experimentar, na prática, o que é ter uma vida mais conectada, seja com a banda larga ou 5G+ da Claro, dentro ou fora de casa. O Paraná é estratégico para a Claro e, por isso, estamos empenhados com investimentos e trabalho na região, para transformar e inovar por meio de mais experiências e, com isso, estar cada vez mais presente na vida dos curitibanos”, afirma o diretor regional da Claro para a região Sul, Marcelo Repetto.

LEIA AINDA – Google vai deletar contas do Gmail em dezembro; veja dicas para não perder

“A jornada do consumidor ganha um caminho ainda mais dinâmico e tecnológico, com experimentação em todos os momentos de sua passagem pela loja. O cliente é o centro da nossa atenção e a razão maior de tudo que fazemos. Investimos permanentemente para melhorar a experiência dos nossos consumidores e temos o prazer em servir e prover soluções que encantam os clientes. Dessa forma, a busca constante por conhecer o nosso público amplia nossa capacidade de antecipar e superar as suas expectativas e é isso que queremos demonstrar na evolução do conceito de loja”, complementa o diretor de Canais e Vendas da Claro, Leandro Bueno.

No Paraná, a Claro tem mais de 4,1 milhões de clientes e está presente com os serviços móveis em mais de 80% das cidades do estado. E com seus serviços de banda larga fixa em 29 municípios, incluindo Curitiba. O sinal Claro 5G+ já está presente em regiões de 45 bairros da capital, entre eles Água Verde, Alto da Glória, Cidade Industrial, Batel, Bigorrilho, Centro, Jardim Botânico e Portão. E na cidade de Londrina, o sinal 5G+ já é oferecido em regiões de 15 bairros, em Santa Mônica, Centro, Canadá, Gleba Fazenda Palhano, Alto da Boa Vista e Caravelle.

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos