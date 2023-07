A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, inaugurou três novos centros logísticos no Paraná. Os espaços funcionam no modelo de última milha e estão localizados nas cidades de Cascavel, Ponta Grossa e Umuarama.

O objetivo da empresa com esses centros é melhorar a experiência dos consumidores e dos vendedores brasileiros, por meio da otimização dos processos desde a coleta dos produtos até a entrega.

Atualmente, o Paraná é o estado da região Sul com mais lojistas registrados na Shopee. Além disso, o estado também possui centros logísticos nas cidades de Pinhais, Londrina, Curitiba e Maringá.

Na região Sul, a Shopee conta com 16 hubs e um centro de distribuição no modelo cross docking na Região Metropolitana de Curitiba. As outras operações estão em diferentes estados do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Ao todo, são oito unidades desse tipo que, juntas, possuem capacidade para atender mais de 1,5 milhão de pacotes diariamente.

