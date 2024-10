Sequestro e agressões! Operação policial ‘caça’ grupo criminoso na Grande Curitiba

Um grupo criminoso suspeito de ter realizado um sequestro é procurado em Curitiba e nas cidades de São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Federal (PF) esperam cumprir quatro mandados de prisão e seis de busca nesta segunda-feira (21).

A investigação apura o crime de extorsão mediante sequestro, ocorrido no dia 13 de setembro, no qual as vítimas foram violentamente agredidas pelos sequestradores. De acordo com a PCPR, os criminosos levaram a vítima para sua residência, onde atraíram um funcionário. Ambos foram mantidos reféns e agredidos enquanto os sequestradores buscavam dinheiro em casa.

´Vídeo: Divulgação/PCPR

“O grupo criminoso foi identificado após minuciosa investigação. No dia do crime, abordaram o carro da vítima simulando serem policiais, utilizando coletes e balaclavas, e estavam armados com fuzis e pistolas”, disse o delegado Thiago Teixeira.

Helicóptero e cães policiais

Helicóptero é usado na operação. Foto: Divulgação/PCPR

A ação, nessa segunda-feira, conta com o apoio aéreo de helicópteros e o uso de cães policiais. A cidade em que ocorreu o sequestro não foi informada pelas autoridades.