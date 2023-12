Sensação térmica chega a 45ºC no Litoral, na última sexta-feira de 2023

A última sexta-feira de 2023 foi quente, de acordo com informações do Simepar. No Litoral, quem aproveitou para dar um pulo nas praias encontrou sol e temperaturas altas. Em Guaratuba, por exemplo, os termômetros chegaram a marcar 34,2ºC, mas a sensação térmica chegou perto dos 40ºC ao longo da tarde.

Em Antonina e Paranaguá, o calor foi ainda mais intenso. Segundo o Simepar, a sensação térmica em ambas as cidades foi de 45ºC nesta tarde de sexta-feira (29).

“Antes da passagem de uma Frente Fria há um aquecimento na superfície, o que chamamos de pré-frontal. Nas outras passagens de frentes deste ano acontecia o mesmo, mas não era tão sentido porque estávamos em outras estações. Agora há essa configuração do verão e não podemos esquecer disso”, explica o meteorologista Samuel Braun.

Em Curitiba, os termômetros marcaram 32ºC e a sensação térmica chegou a 29ºC no meio da tarde desta sexta-feira.

Frente Fria promete derrubar as temperaturas

No sábado, uma Frente Fria avança pelo mar, do Sul para a região Sudeste do país. No Paraná, muitas nuvens no céu e algumas chuvas ao longo do dia, especialmente na região Leste e Norte.

Com a vinda da Frente Fria, as temperaturas em média vão apresentar uma elevação mais lenta. Haverá mudança brusca na sensação térmica. Enquanto a máxima desta sexta-feira na capital paranaense chegou a 32ºC, no sábado, a máxima em Curitiba não deve passar dos 24ºC.

