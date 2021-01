Com a pandemia em alta em pleno mês de setembro, os curitibanos encararam problemas com falta de água e viveram os mistérios das sementes encaminhadas diretamente da China para o Brasil. Relembre os temas que chamaram a atenção dos leitores da Tribuna em setembro de 2020.

*Encomenda suspeita da China com sementes intriga moradora de Curitiba: SC emite alerta

O pacote era misterioso. Foi entregue a moradores de Curitiba sem que eles tivessem feito compras nos sites chineses e intrigou muita gente. Afinal, o que era? Um pacote vindo da China, com postagem feita no dia 4 de fevereiro, veio endereçado a ela, com seus contatos de telefone, CPF e endereço completo de Curitiba. Sem ter feito nenhuma encomenda da China, a enfermeira logo desconfiou. Pelo risco de ser praga ou fungo, o governo orientou a população a não plantar as sementes.

A prática de envio de pequenos produtos sem sentido para vários remetentes não é muito nova e funciona como uma estratégia de marketing. Já é conhecido de grandes empresas do comércio on-line. Eles enviam lacinho de cabelo, embalagens de grife vazias, pedaços de papel, tudo isso para turbinar o desempenho da loja na internet.

A crise hídrica que a região de Curitiba passou, e ainda segue passando, alterou tem alterado a paisagem das represas e barragens utilizadas pela Sanepar para o abastecimento da população. Na Pedreira do Orleans, que fica em Campo Magro, até um ônibus ligeirinho que ficava submerso passou a ficar exposto, deixando muita gente curiosa. Afinal, como é que ele foi parar lá?

O colunista Zanon Macedo trouxe boas dicas para quem tem mais de 40 anos emagrecer. Fica aquela dúvida… será que é possível? Sim, isso é totalmente possível. Contudo, Zanon deu um alerta! Antes, é preciso saber de algo muito importante: Depois dos 40 anos realmente é mais difícil emagrecer!

