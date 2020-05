Com 17 novas confirmações, chega a 723 o total de casos de novo coronavírus em Curitiba. Nas últimas 24 horas, nenhuma morte foi registrada na capital, permanecendo em 28 o número de óbitos em decorrência da covid-19. Dos pacientes infectados, 523 já estão recuperados e foram liberados do isolamento social. Os dados fazem parte do boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na tarde desta sexta-feira (8).

Pacientes da covid-19

Conforme o boletim da SMS, Curitiba tem hoje 69 pessoas internadas, 32 em unidades de terapia intensiva (UTI) e nove em estado mais crítico, que contam com o auxílio de respiradores.

Na capital paranaense há 169 leitos de UTI ativados para o atendimento exclusivo dos pacientes de novo coronavírus. Até esta sexta-feira, 49% deles estavam ocupados por pessoas que testaram positivo para covid-19 ou que estão com suspeita da doença.

A cidade ainda investiga 243 casos e já descartou outras 1.499 suspeitas de contaminação por novo coronavírus.

Mortes

Além dos 28 óbitos confirmados até agora, a Secretaria de Saúde também investigou 161 mortes por suspeita de coronavírus: 157 foram descartadas e outras quatro aguardam o resultado dos exames. De todas as mortes registradas até agora, 86% são de pessoas acima de 60.

As autoridades de saúde alertam que os maiores fatores de risco associados aos óbitos são de pessoas com histórico de doenças cardiovascular (61%); diabetes aparece em segundo, com 36%, e depois doença renal crônica, em 29% das vítimas.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS – 08/05 ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS – 08/05 ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Lidiane Santos. Posted by Prefeitura de Curitiba on Friday, May 8, 2020

Números da covid-19 em Curitiba

723 casos confirmados

28 óbitos por covid-19

1.499 casos descartados

243 casos em investigação

523 pacientes liberados do isolamento

Gráficos mostram o avanço da doença na capital

Casos no Paraná

O Paraná tem 1.711 casos e 106 mortes confirmadas por novo coronavírus. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no início da noite sexta-feira (8), 55 novos casos e duas novas mortes foram registrados no estado. Mas, 1.210 pessoas são consideradas curadas da doença pelas autoridades de saúde estaduais.

Segundo a Sesa, as duas pessoas que faleceram pela covid-19 estavam internadas. Uma mulher de 85 anos, residente de Guaíra morreu na segunda-feira (4) e um homem de 60 anos morador de Curitiba que foi a óbito na quarta-feira (6).

As novas confirmações são da cidades: de Abatiá (1), Almirante Tamandaré (5), Ampére (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (1), Colombo (1), Curitiba (8), Foz do Iguaçu (10), Guaraniaçu (1), Guaraqueçaba (1), Jataizinho (1), Londrina (1), Nova Londrina (6), Paranavaí (1), Pato Branco (1), Pinhais (3), Planaltina do Paraná (1), Quitandinha (1), Realeza (2), Ribeirão do Pinhal (3), Santa Isabel do Ivaí (1), São José da Boa Vista (1), São José dos Pinhais (1) e Três Barras do Paraná (2).

Coronavírus no Brasil