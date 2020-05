Sem novas mortes nas últimas 24 horas, Curitiba contabiliza 841 casos confirmados de novo coronavírus, com o acréscimo de 12 novos resultados positivos entre seus moradores. Deste total, 613 pessoas são consideradas recuperadas e já estão liberadas do isolamento social. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste sábado (16).

LEIA MAIS – 82% das mortes por covid-19 em Curitiba são de idosos acima de 80 anos e com doenças crônicas

Ainda de acordo com o informe, Curitiba ainda investiga 180 casos e já descartou 1.805 suspeitas de contaminação por coronavírus. Além das 33 mortes confirmadas na capital desde o dia 11 de março, a SMS informa que 203 óbitos foram investigados: 199 mortes receberam negativo para covid-19 e outras quatro ainda aguardam o resultado dos exames.

Pacientes

Em Curitiba, há hoje 73 pessoas internadas em hospitais públicos e privados com diagnóstico de covid-19, 32 delas estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e sete em estado mais crítico, que respiram com a ajuda de ventiladores mecânicos – os respiradores.

Covid-19 em números

841 casos confirmados

613 recuperados

33 óbitos

1.805 casos descartados

180 casos em investigação

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?

Coronavírus no Brasil