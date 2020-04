Sabe aquela dúvida na hora de escolher qual comida colocar no prato no self-service? Com a pandemia do novo coronavírus, isto não irá mais acontecer, pois os restaurantes de Curitiba estão proibidos de servir alimentação nesse sistema. A ação entrou em vigor na sexta-feira (17) após a prefeitura definir algumas medidas de controle para evitar a propagação da doença. Agora o tradicional prato feito, ou PF para os íntimos, ganhou força na mesa dos curitibanos.

LEIA TAMBÉM – Máscara do coronavírus é obrigatória em Curitiba, mas nem todos usam no 1° dia

O objetivo é fazer com que bares, restaurantes, padarias e lanchonetes evitem que os próprios clientes contaminem os alimentos que são colocados nos bufês. Além disso, os infectados podem expelir gotículas de saliva nos alimentos e nos talheres que estão expostos. Francielle Narlock, coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, acredita que o público fica muito próximo dos alimentos nesse tipo de serviço. “ O problema é que nesses ambientes as pessoas precisam ficar muito perto dos alimentos e também compartilham os utensílios para se servirem”, comentou Narlock.

O que pode, então?

Os restaurantes, lanchonetes e padarias podem seguir servindo pratos à la carte (prato feito), delivery ou até mesmo entrega no balcão. Os proprietários devem seguir regras de higienização como fornecer álcool gel, controlar a quantidade de pessoas no ambiente e disponibilizar um local para lavagem das mãos. Naturalmente, utilizar máscaras durante todo o trabalho, item que se tornou obrigatório em locais públicos em Curitiba desde sexta-feira.

Os restaurantes populares da prefeitura estão funcionando no sistema prato feito. São 4.700 refeições por dia nos cinco estabelecimentos que estão abertos – Matriz, Capanema, Pinheirinho, Sítio Cercado e CIC.