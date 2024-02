Seis bairros de Curitiba sem água neste sábado; veja quais e até quando

A Sanepar informa que, devido a um problema operacional no Reservatório Campo Comprido, que supre o Recalque São Braz, bairros desta região de Curitiba podem ficar desbastecidos neste sábado (3). A previsão para normalizar o abastecimento apenas na madrugada deste domingo.

Os principais bairros afetados, no momento, são o Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade e Santo Inácio, além do São Braz. A Sanepar recomenda que a população faça uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal. Podem ficar sem água clientes que não têm caixa-d’água no imóvel.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

