Seguranças que espancaram homem em Curitiba são denunciados por homicídio qualificado

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou à Justiça três homens acusados de participar da morte de Elias Andrade Lopes da Silva, de 30 anos, em Curitiba. O crime ocorreu no dia 26 de junho, em um posto de gasolina no bairro Jardim Botânico. A denúncia foi apresentada nesta segunda-feira (4), com pedido de manutenção da prisão preventiva dos investigados. Câmeras de segurança registraram o crime.

Os acusados, de 28, 32 e 25 anos, vão responder por homicídio qualificado, com os agravantes de motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foram denunciados por fraude processual.

Segundo o promotor André Tiago Pasternak Glitz, a vítima foi brutalmente agredida com um cassetete, uma barra de ferro, um martelo e chutes. Os três denunciados atuavam como vigilantes de segurança privada. A agressão foi registrada por câmeras de segurança. Confira o vídeo abaixo:

As investigações apontam que Elias foi espancado por pelo menos 30 minutos seguidos. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A motivação seria uma ofensa verbal feita pela vítima antes do ataque. Após o crime, os vigilantes tentaram apagar vestígios da cena, lavando os instrumentos usados e o sangue no local. Um deles ainda ameaçou de morte uma testemunha do homicídio.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também apura o envolvimento dos suspeitos em outras duas agressões ocorridas em 10 de julho. Na ocasião, dois homens em situação de rua foram atacados com facadas nas pernas e nas costas. Uma das vítimas foi localizada na Avenida Comendador Franco. Ambas foram socorridas e levadas ao Hospital Cajuru.

