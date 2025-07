Trio preso por morte de homem em Curitiba aparece em vídeo de agressão brutal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três homens suspeitos de matar Elias Andrade Lopes da Silva, de 30 anos, em Curitiba. O crime ocorreu no dia 26 de junho, no bairro Rebouças. Os mesmos suspeitos também são investigados por um ataque a facadas contra dois homens na madrugada de 10 de julho.

Segundo o delegado Ivo Viana, o assassinato de Elias aconteceu na área externa de um posto de combustível, onde a vítima chegou pedindo socorro enquanto era perseguida pelos agressores.

Imagens das câmeras de segurança mostram que Elias foi espancado por cerca de 30 minutos. Além de socos e pontapés, os agressores usaram cassetetes, uma barra de ferro e um martelo durante a violência. Veja o momento da ação abaixo:

“No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas entrou em óbito horas depois no hospital. Segundo apurado, as agressões teriam acontecido porque ela estaria praticando furtos no bairro onde o fato ocorreu”, explicou o delegado.

Os suspeitos têm 25, 28 e 32 anos e foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem em prisão preventiva.

Outros vítimas

Na madrugada do dia 10 de julho, dois homens em situação de rua foram atacados com golpes de faca nas pernas e nas costas. Uma das vítimas foi encontrada na Avenida Comendador Franco. Ambas foram socorridas e levadas ao Hospital Cajuru.

“Além das agressões, uma das vítimas foi esfaqueada nas costas, próximo ao pulmão, e permanece internada em estado grave”, informou o delegado.

Durante a investigação, testemunhas relataram que os episódios de violência contra pessoas em situação de rua são recorrentes. Ainda segundo a polícia, os suspeitos costumavam atear fogo em barracos onde essas pessoas dormem.

Em todos os ataques, os agressores usavam máscaras tipo balaclava, instrumentos como cassetetes, facas e barras de ferro e um veículo de uma empresa de segurança da qual seriam prestadores de serviço.

