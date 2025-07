Curitiba: Ataque a facadas deixa dois homens feridos no Prado Velho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens foram esfaqueados no bairro Prado Velho, em Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (10). De acordo com informações do boletim de ocorrência, divulgadas pelo telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, os agressores seriam três homens que circulavam pela região em um carro identificado como sendo de uma empresa de segurança.

Também em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que já iniciou diligências para apurar a dinâmica dos fatos. Um inquérito será instaurado. As vítimas, de 28 e 37 anos, foram atingidas em diferentes locais do bairro.

A primeira levou golpes nas pernas, enquanto a segunda, encontrada na Avenida Comendador Franco, foi ferida nas costas. Ambas foram socorridas e seguem internadas no Hospital Cajuru.

Situação de rua?

Inicialmente, acreditava-se que as vítimas eram pessoas em situação de rua. A reportagem cobrou um posicionamento da Fundação de Ação Social (FAS) sobre a questão, mas ainda não recebei resposta.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉