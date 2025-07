Homem morre atropelado por trem em Curitiba e amigo fica ferido ao tentar evitar tragédia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um atropelamento por trem registrado no fim da manhã desta quinta-feira (10), no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba.

Segundo informações no local, divulgadas pelo telejornal Meio Dia Paraná, da RPC, a vítima era um homem que estava andando pelo trilho no momento do atropelamento. A segunda vítima acabou se ferindo ao tentar ajudar e evitar o atropelamento fatal.

O atropelamento ocorreu nas proximidades do terminal Capão da Imbuia, entre as avenidas Presidente Affonso Camargo e Prefeito Maurício Fruet.

Há um grande congestionamento no local, já que o trem precisou ser parado, bloqueando importantes vias na região.

Óbito imediato

No local, os Bombeiros explicaram que o óbito imediato foi constatado por médico no local após graves fraturas e trauma importante na região de tórax e membros inferiores.

A segunda vitima teve pequenas escoriações e foi atendida no local por uma ambulância.

E aí, Rumo?

A empresa Rumo, responsável pelo trem, foi questionada, mas ainda não tinha enviado posicionamento até a publicação desta reportagem.

