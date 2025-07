Novo terminal de ônibus de Curitiba atenderá mais de 40 mil pessoas/dia; Veja detalhes!

Em fase de licitação, o novo Terminal do Capão da Imbuia promete ampliar em 24,8% a capacidade de atendimento do transporte público na região. A mudança vai elevar de 39.369 para 49.123 o número de passageiros atendidos por dia útil, com o aumento de 11 para 16 linhas de ônibus operando no local.

A estimativa da Prefeitura de Curitiba é de que mais de 100 mil usuários do transporte coletivo sejam beneficiados com a nova estrutura. O terminal terá três plataformas e 22 pontos de parada de ônibus em funcionamento simultâneo.

Projeto do novo terminal Capão da Imbuia. Imagem: Prefeitura de Curitiba.

A novidade será construída em uma quadra ao lado do terminal atual, entre as ruas Professor Nivaldo Braga e Professora Olga Balster, vizinha à Rua da Cidadania do Cajuru. O projeto prevê área total de 9.920 m² e inclui bicicletário para apoio aos ciclistas.

A obra integra o programa de modernização do BRT Ligeirão Leste-Oeste, dentro do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O objetivo é facilitar a ligação entre Pinhais e o Terminal CIC Norte, em preparação para a futura operação de ônibus elétricos.

Quando fica pronto?

A obra ainda está na fase de licitação. O edital para contratação da empresa responsável foi lançado nesta quinta-feira (10), na modalidade Concorrência Pública Eletrônica. As propostas podem ser enviadas até o dia 10 de agosto, quando também ocorrerá a etapa de lances.

O valor máximo estimado para a execução do projeto é de R$ 48.126.219,11. Após a seleção da proposta com menor preço, a empresa ou consórcio de empresas poderá começar a demolição do terminal atual – ainda sem data definida – e a construção das bases do novo espaço.

Foto: Divulgação/Secom. Foto: Divulgação/Secom. Foto: Divulgação/Secom. Novo terminal Capão da Imbuia. Foto: Divulgação/Secom.

A empresa contratada será responsável pela administração do canteiro de obras, implantação da infraestrutura da estação-tubo, pavimentação das vias, construção de pista de concreto, drenagem, remoção de paisagismo e sinalização dos desvios de trânsito.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉