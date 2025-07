Moradores reclamam: piscinas públicas “aquecidas” estão geladas em Curitiba

Com a chegada do inverno, uma das opções de lazer em Curitiba são as atividades do programa Viva o Sábado, promovido pela prefeitura. O projeto oferece gratuitamente espaços esportivos e piscinas aquecidas — exceto para os frequentadores do Clube da Gente de Santa Felicidade. Com a nova estação, participantes têm reclamado da baixa temperatura da água, que permanece fria.

Todo sábado Eduardo Morais costumava frequentar o local, mas precisou mudar de unidade. “Costumava utilizar a piscina de Santa Felicidade, mas agora, no inverno, estou indo para a da praça em frente ao Shopping Curitiba, já que em Santa Felicidade a água é muito fria”, relata.

Participante desde janeiro, Thomas B. compartilha a mesma percepção. “A água da piscina é muito fria, fica em torno de 22 °C, bem abaixo do ideal, que é entre 27 °C e 29 °C”, comenta. Outra queixa frequente é sobre os chuveiros: aos finais de semana, o uso é restrito apenas à ducha fria.

“Eles têm uma regra de que os vestiários e chuveiros não podem ser usados no sábado, o que significa que, se alguém quiser ou precisar tomar banho, terá que enfrentar a água gelada. Isso leva muita gente a não se higienizar antes de entrar na piscina, o que representa um risco à saúde”, afirma Thomas.

Na entrada dos vestiários, um aviso informa que os chuveiros estão fechados “por questões de segurança”. Durante a semana, essa restrição não é aplicada. “Já usei a piscina de segunda a sexta, e tanto a água quanto os chuveiros são quentes. Já ouvi várias reclamações na portaria, mas eles orientam a ligar no 156”, explica Eduardo.

Respostas às reclamações

No dia 10 de junho, Thomas registrou um protocolo na Central 156 relatando as irregularidades. Em resposta, a Prefeitura informou que as piscinas olímpica e de hidroginástica possuem variações de temperatura. Leia o trecho da resposta:

“A temperatura da piscina semiolímpica é mantida, como padrão, na faixa de 27,5°C a 29,5°C, enquanto a piscina de hidroginástica opera entre 30°C e 32°C. Ressaltamos que podem ocorrer variações devido a fatores climáticos. Quando a temperatura está fora dos parâmetros estabelecidos, as atividades podem ser suspensas ou a participação torna-se facultativa, visando sempre o bem-estar dos usuários.”

Para Thomas, a resposta é evasiva e não resolve o problema. “Dizer que a participação se torna facultativa é um completo absurdo, até porque ela já é facultativa por definição”, rebate.

No dia 23 de junho, uma nova reclamação foi registrada. Desta vez, a prefeitura informou que a piscina estava com 24 °C, ainda abaixo do recomendado, e que a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) enviaria uma equipe ao local para averiguar a situação.

Eduardo também registrou uma reclamação sobre os chuveiros no mesmo dia. A resposta reforçou que “a medida visa garantir a segurança, a organização do espaço e a adequação às condições operacionais do local durante o período de funcionamento do programa”.

Qual é a solução, Prefeitura?

Procurada pela Tribuna, a SMELJ informou que a piscina do Clube da Gente de Santa Felicidade passará por manutenção neste sábado (12) para atender às reclamações. Segundo a secretaria, tanto a temperatura da água quanto o funcionamento dos chuveiros serão avaliados.

Outros dois clubes também estarão fechados para manutenção: Boa Vista e Tatuquara. Durante a paralisação, a população pode procurar outras unidades do programa para participar das atividades.

