Na segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, estudantes fazem neste domingo (10) provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Em Curitiba, de acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), haverá reforço nas linhas do transporte público que levam aos locais das provas.

Veja como foi o fechamento dos portões em um local de provas em Curitiba:

+ Leia mais: É pequeno ou microempresário e quer crescer na internet? A Tribuna vai te ajudar

O Ministério da Educação (MEC) recomenda que o candidato saia cedo de casa para evitar transtornos e atrasos. Segundo a programação do MEC, as provas seguirão o horário oficial de Brasília com aplicação simultânea em todo o País. Os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente às 13 horas, com o início do exame às 13h30.

+ Leia ainda: Moro vai ao Twitter pedir respeito à decisão do STF e diz ser possível mudá-la

Em todo o Brasil, quase 5,1 milhões de estudantes se inscreveram para prestar o Enem 2019. A primeira etapa aconteceu no último fim de semana, com questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação.

Ônibus

Segundo a Urbs, as linhas que não operam aos domingos ou linhas especiais criadas para este dia terão programação especial. Entre elas, a linha 816-Camp.Siqueira/Sta.Felicidade que terá seu horário de atendimento alterado nesta data.