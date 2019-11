Sabemos que você, pequeno ou médio empresário, muitas vezes encontra dificuldade para inserir sua empresa no mundo digital. Pensando nisso desenvolvemos o projeto Domina Internet, em parceria com a empresa de consultoria espanhola Krealandia.

Esse projeto conta com workshop gratuito, ministrado pelo consultor internacional Ariel Giusti, que apresentará estratégias de marketing digital e também algumas soluções para o seu negócio dentro da Tribuna, que se adequam a essas metodologias.

Esses workshops acontecerão na semana do dia 18 de novembro, na sede da Tribuna, com duração de aproximadamente 1 hora, cada. Serão várias turmas, mas as vagas são limitadas.

No mês de agosto já realizamos o projeto Domina Internet na Gazeta do Povo. Mais de 550 empresas participaram e conheceram soluções de marketing digital! Devido ao grande sucesso, decidimos promover uma segunda rodada, agora para os clientes da Tribuna do Paraná, atualmente o terceiro maior jornal do sul do país e o maior jornal local do Paraná. Além disso, a Tribuna também é um dos veículos que mais crescem em audiência digital no Brasil!

Se interessou e gostaria de participar?

Então entre e contato conosco através do e-mail dominainternet@tribunadoparana.com.br ou pelo telefone (41) 3321 8637.

Encaminhe os seguintes dados:

Sobre a empresa

Segmento da empresa:

Nome da empresa:

Telefone da empresa:

Site da empresa (se tiver):

Sobre o responsável da empresa:

Nome completo do responsável:

Celular do responsável:

E-mail do responsável:

Queremos muito ter você conosco e ajuda-lo a crescer neste novo mundo digital.

