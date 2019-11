Todos já sabem que o avanço da internet e das tecnologias mudou muito a nossa vida e a forma como fazemos pesquisas, encontramos novos produtos e empresas, e como nos informamos. Por isso vamos falar sobre o projeto Domina Internet e sobre como fornecer a pequenos e médios empresários o conhecimento e as ferramentas necessárias para fazer a sua empresa vender mais por este canal tão popular.

Um workshop direcionado e produzido especialmente para convidados vai ampliar o horizonte dos pequenos e médios empresários de Curitiba. Ariel Giusti (saiba mais sobre o Ariel e sua experiência), CEO da Krealandia, da Espanha, será o líder desta iniciativa e vai emprestar todo o conhecimento adquirido por ele e sua empresa em favor dos novos parceiros da Tribuna. Saiba como participar no final deste texto.

Como as pessoas estão buscando produtos e comprando na internet?

É cada vez mais comum fazermos compras pela internet. Só neste ano 29,4 milhões de pessoas compraram algum produto ou contrataram um serviço pela internet, sendo que 18% compraram pela primeira vez, segundo a pesquisa WebShoppers 40. A Associação Brasileira de E-commerce estima que o comércio eletrônico fature R$ 89 bilhões em 2019, 23% a mais que em 2018.

E sua empresa fez quantas vendas graças a internet neste ano?

Vender na internet não é tão simples assim. O processo de compra tornou-se mais técnico e menos impulsivo, já que o consumidor tem mais tempo e ferramentas para avaliar produtos e concorrentes. Além disso, compra é feita em um processo chamado funil de venda que é divido em 5 etapas:

Por isso, para vender na internet, você precisa seguir a estratégia AIDA, que trocando em miúdos significa “Atenção” (ou Consciência), “Interesse”, “Desejo” e “Ação”. Chamar a atenção do consumidor é o primeiro passo. Veja:

Como o marketing digital pode aumentar as vendas de pequenas empresas?

Utilizando as estratégias de marketing digital você pode descobrir novos clientes e fidelizar os que já compraram com você. Vamos falar sobre duas das estratégias mais importantes para isso:

Presença digital

O primeiro passo do marketing digital é fazer sua empresa estar presente online. Imagine a internet como uma grande avenida, se a fachada da sua loja não estiver bem visível as pessoas não conseguirão encontrar. Por isso é necessário começar com um site, perfis em redes sociais, criar uma conta Google Meu Negócio de adicionar as informações da sua empresa, etc.

SEO

O segundo é tão importante quanto o primeiro, pois o que você imagina que um usuário vai encontrar quanto digitar o nome da sua empresa na pesquisa do Google? Além de outras estratégias dentro dessa categoria, o essencial do SEO é ter boas referências, tecnicamente chamada de Backlinks. Para isso é necessário que grandes sites (como o site da Tribuna e outros portais) tenham um link para o seu site, o que transfere relevância para o seu domínio.

Como ter resultados com marketing digital?

O marketing digital hoje atua como um dos principais meios de crescimento e disseminação de uma marca. A Internet é atualmente a forma mais efetiva de captação de clientes e tem atraído olhares de inúmeros empresários de pequeno ou médio porte. No entanto, os termos técnicos e a utilização de ferramentas complexas costumam desestimular a pequena e média empresa a investir.

