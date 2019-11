Quem tem uma empresa sabe o poder que a internet tem para alancar seus negócios. O problema, entretanto, é que muitas vezes os mecanismos mais utilizados no mundo para explorar ao máximo as possibilidades que a rede tem são um mistério para grande parte destes comerciantes. É justamente para esclarecer dúvidas e apresentar uma nova perspectiva sobre marketing digital que a Tribuna do Paraná apresenta o projeto Domina Internet.

Para falar pessoalmente com estes pequenos e médios empresários trouxemos diretamente da Espanha Ariel Giusti, diretor da empresa Krealandia. Por intermédio de palestras, workshops e atendimentos personalizados, ele vai abrir as portas deste universo em novembro e você pode ser um parceiro deste nova empreitada. Quer saber como? Leia no final deste texto. Antes, porém, preparamos uma entrevista especial com o Ariel para explicar um pouco mais do Domina Internet.

Tribuna: Para o empresário que ainda não lhe conhece, fale um pouco mais de você!

Ariel Giusti: Antes de mais nada, sou um apaixonado pela internet e vejo que ela é o principal canal de comunicação para que as empresas possam atingir ao consumidor moderno. Sou uma pessoa muito agradecida por poder viajar pelo mundo para dar consultorias e workshops sobre esse tema. Tenho 20 anos de carreira no setor, com centenas de projetos feitos na Europa e agora no Brasil, onde vejo um setor empresarial muito desenvolvido e com vontade de aprender e melhorar com o marketing digital.

Porque o Marketing Digital é importante para uma empresa?

É muito simples: o consumidor pesquisa tudo na Internet. Se ele não encontra facilmente informação da sua empresa, ele vai encontrá-la no concorrente. Ter uma clara estratégia de marketing digital é como abrir a “porta do negócio” para que o próprio consumidor possa entrar e comprar com maior confiança.

Marketing digital é só usar as redes sociais da empresa?

Não. Esse tipo de empresa é a que mais vai se beneficiar dos workshops e consultorias do projeto Domina Internet. As redes sociais devem integrar-se com outras estratégias para conseguir melhores resultados. Temos vários cases de sucesso comprovado nesse sentido, também aqui no Brasil.

O que é o Domina Internet e como ele pode me ajudar?

O Projeto Domina Internet é uma série de consultorias e workshops que tem como propósito ajudar as empresas locais impulsionar sua presença no mundo digital. As empresas participantes vão conhecer estratégias de marketing digital de sucesso global, mas com uma implementação local nos seus negócios.

Qual o diferencial do Domina a Internet para outros projetos de marketing?

Todas as estratégias apresentadas no projeto são fruto do trabalho de pesquisa e investigação que realizamos em nosso Marketing Lab de Madrid (cidade onde a Krealandia tem seu escritório central). Continuamente estamos monitorando e identificando as melhores práticas de marketing global na internet para poder levar sua implementação na empresa local.

O que vai mudar na empresa participantes do Domina a Internet?

As mudanças são várias e todas altamente positivas: Impulsionar a presença da empresa na internet, com conteúdos de qualidade, otimizar o ranqueamento orgânico nas pesquisas do Google e conseguir que a marca seja mais reconhecida e lembrada no mercado. O projeto inclui várias estratégias e cada uma tem seu tempo de maturação para que se percebam os resultados imediatos (impulsionamento da presença digital com conteúdos de qualidade), de meio prazo (melhora nas pesquisas orgânicas do Google) e longo prazo (reconhecimento e lembrança da marca).

Para poder participar do projeto por favor entre em contato com o email: dominainternet@tribunadoparana.com.br ou pelo telefone (41) 3321 8637, e podemos explicar seu funcionamento.