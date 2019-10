Com o objetivo de transformar a visão de pequenas empresas de Curitiba e Região Metropolitana sobre marketing digital e orientar sobre quais rumos seus negócios podem tomar nos próximos anos na internet, a Tribuna do Paraná lança em novembro o projeto Domina Internet. A proposta tem como objetivo apresentar todo o potencial que a internet pode ter para alavancar as vendas e solidificar a marca das empresas da região.

Para isso, fomos buscar um dos maiores especialistas do mundo, direto da Espanha, para uma rodada de workshops e palestras para um grupo exclusivo de interessados. Se você é dono ou responsável por uma pequena ou média empresa de Curitiba e Região, saiba como participar ao final do texto!

O marketing digital hoje atua como um dos principais meios de crescimento e disseminação de uma marca. A Internet é atualmente a forma mais efetiva de captação de clientes e tem atraído olhares de inúmeros empresários de pequeno ou médio porte. No entanto, os termos técnicos e a utilização de ferramentas complexas costumam desestimular a pequena e média empresa a investir.

Em parceria com a empresa de marketing Digital Krealandia (de Madrid, na Espanha), a Tribuna apresenta esta iniciativa ao mercado com o objetivo de estimular o crescimento do comércio da região, com a apresentação das ultimas estratégias de marketing digital que estão sendo utilizadas na Europa. Todo o treinamento será aplicado pelo especialista da Krealandia, de forma simplificada, buscando acabar de uma vez por todas com todos os mistérios que o marketing digital aparentar ser.

“O marketing digital é crucialmente importante para todas as empresas independentemente do seu tamanho ou setor. No entanto, o constante desenvolvimento de novas tecnologias torna a aplicação cada vez mais difícil de entender e executar com sucesso, especialmente para as pequenas e medias empresas”, explicou Ariel Giusti, CEO da Krealandia.

“Muitas empresas ficam confusas ou até frustradas porque não conseguem aproveitar a Internet para crescer seu negócio. O marketing digital não é complicado se a empresa conhece quais são e como aplicar as ferramentas e estratégias necessárias.”

Diretor de redação da Tribuna do Paraná, Rafael Tavares explica que o conteúdo apresentado nos encontros é fundamental e tem o potencial de mudar as empresas de patamar. “Por conta dessa dificuldade com o marketing digital, a Tribuna acordou uma parceria com a Krealandia e assim poderá mudar positivamente a forma como muitas empresas da cidade utilizam a internet”, contou.

O projeto consiste numa série de workshops e consultorias personalizadas no mês de novembro. “Durante as próximas semanas estaremos selecionando e convidando empresas para participar. É uma oportunidade exclusiva para um seleto grupo de pequenas empresas que estão de olho no futuro”, acrescentou Tavares.

Para poder participar do projeto por favor entre em contato com o email dominainternet@tribunadoparana.com.br ou pelo telefone (41) 3321 8637, e podemos explicar seu funcionamento.