O Ministério Público do Paraná informou nesta sexta-feira (8) que irá acompanhar as eleições para o Conselho Tutelar de Curitiba, que serão realizadas neste domingo (10), em seis regionais da cidade. No primeiro pleito, realizado no início de outubro, foi cancelado por falhas em diversas urnas eletrônicas. A participação do MP se dará justamente pelos problemas observados na ocasião.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (Comtiba) realizará a nova votação nas regionais do Pinheirinho, Bairro Novo, Tatuquara, Boqueirão, Cajuru e Santa Felicidade. O MP já havia expedido recomendação administrativa ao Comtiba com orientações para as eleições. Foi requerido o uso de crachás oficiais e padronizados por todos os profissionais atuantes nos locais de votação, notadamente mesários, presidentes de mesa, membros e equipe de apoio da Comissão Eleitoral e do Comtiba.

+ Leia mais: Eleição pro Conselho Tutelar de Curitiba é cancelada após falhas

A intenção das Promotorias é garantir a lisura do processo. Importante frisar que haverá eleições apenas nas seis regionais que tiveram o processo anulado. O resultado da votação feita em outubro nas demais regionais onde não houve problemas está mantido (Boa Vista, CIC, Fazendinha/Portão e Matriz).

Quem vota ?

Todas as pessoas com título eleitoral em dia podem participar da votação. O eleitor deve votar no candidato que atende a região em que ele vota, ou seja, no candidato do bairro correspondente ao seu título de eleitor. Os novos conselheiros assumem em janeiro para a gestão 2020/2023.

Confira a seguir os locais de votação de cada regional com vagas em aberto:

Data: 10/11/2019

Horário: 8h às 17h

Bairro Novo – Escola Municipal Bairro Novo do CAIC Guilherme Lacerda Braga Sobrinho (Rua Pastor Valdomiro Bleski, nº 71, Sítio Cercado);

Boqueirão – Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo (Rua Carlos de Laet, nº 4130, Boqueirão);

Cajuru – Escola Municipal Prefeito Omar Sabbag (Rua Pedro Bocchino, nº 140, Cajuru);

Pinheirinho – Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira (Rua Leon Nicolas, s/n, Pinheirinho);

Santa Felicidade – Escola Municipal dos Vinhedos (Rua Zem Bertapelle, nº 55, Santa Felicidade);

Tatuquara – Rua da Cidadania do Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n Tatuquara).