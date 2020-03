Os paranaenses que pretendem viajar para Santa Catarina de ônibus vão precisar adiar a viagem. O governo catarinense suspendeu o transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e também interestadual de passageiros por conta da pandemia do novo coronavírus. A informação foi feita nesta terça-feira (17), quando o estado decretou situação de emergência, proibindo também o funcionamento do comércio, academias e restaurantes.

A decisões foram tomadas após o primeiro registro de transmissão comunitária do coronavírus em Santa Catarina. O decreto emitido nesta terça-feira ressalta que serviços essenciais como farmácias, supermercados, unidades de saúde, postos de combustível e distribuidoras de gás e água vão permanecer abertos.

O governo catarinense também suspendeu atividades e serviços privados não essenciais, como academias, shoppings centers, restaurantes e comércio em geral, a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e eventos e reuniões de qualquer natureza por 30 dias.

Segundo o governo de Santa Catarina, as medidas serão reavaliadas após sete dias para verificar a necessidade de se manter as restrições. As indústrias devem continuar operando, mas em capacidade mínima necessária nas regiões em que já se tenha sido identificado o contágio comunitário.

No Paraná

Na segunda-feira (16), o governo do Paraná suspendeu as aulas em todos os colégios do estado a partir da próxima sexta-feira (20). A decisão foi anunciada pelo governador Ratinho Júnior durante entrevista coletiva no Palácio Iguaçu. Ficam suspensas também as visitas a teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros eventos artísticos e culturais por tempo indeterminado.

O decreto emitido pelo Paraná também cancelou visitas a hospitais, penitenciárias e centro de socieducação, por tempo indeterminado. Tanto eventos públicos como particulares, de qualquer natureza, também serão suspensos caso haja público maior que 50 pessoas.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).