A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um saqueador de carga na manhã desta quinta-feira (12), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Um caminhão carregado de carne tombou na BR 116 no km 39 sentido São Paulo, e foi saqueado.

A partir disso, a PRF se mobilizou para prender os responsáveis e um homem de 39 anos foi detido. Dentro do carro, foram localizadas caixas de carne. O autor foi encaminhado, juntamente com o veículo apreendido, para a Polícia Judiciária em Campina Grande do Sul para os procedimentos legais cabíveis.

Criminalidade

Não é raro encontrar pessoas saqueando caminhões e carretas que tombam nas rodovias do Brasil. O que muitas delas não sabem, porém, é que essa prática é ilegal, configurando inclusive crime de furto. A punição pode variar pena de 1 a 4 anos de detenção, além de multa.

Foto: Divulgação/PRF. Foto: Divulgação/PRF.

