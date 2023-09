A semana vai ser de oportunidade para conseguir uma vaga de emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho em Curitiba. Na terça (26) e na quarta-feira (27), acontece o Emprega Senai da Construção. O mutirão vai ofertar 1.000 vagas de emprego na área da construção, com salários que podem chegar a R$ 9 mil.

A ação será realizada ao lado do Terminal da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), das 9h às 16h. Além do mutirão, ainda haverá a divulgação e a oferta de cursos gratuitos do Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, com foco na qualificação profissional.

A coordenadora de Educação e Negócio no Sistema Fiep, Juliana Maia, ressalta que o Senai possui um compromisso com a empregabilidade na indústria do Paraná, visando a mudança de vida dos alunos e a melhoria do resultado das indústrias paranaenses, que necessitam constantemente de mão de obra qualificada e atualizada.

“O Emprega Senai da Construção surgiu com o propósito de ampliar o conhecimento do setor da construção civil na comunidade, incentivar a capacitação profissional de modo geral, mas principalmente de promover o encontro de profissionais qualificados com ofertas de empregos reais no setor da construção civil”, explica a coordenadora.

Cadastro em curso e inscrição em vagas

Durante a feira de empregos na CIC, a van Emprega Senai estará no local com equipes do Sistema Fiep para prestar orientações sobre como efetuar o cadastro na plataforma Emprega Senai, que conecta os interessados às vagas disponíveis na indústria e apresenta os cursos técnicos gratuitos para homens e mulheres. Nestes dias, também será possível fazer as inscrições dos interessados em se qualificar para conquistar as melhores vagas.

A ação é promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado do Paraná (Sinduscon-PR) e pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep-PR), com o apoio da Prefeitura de Curitiba, da Fundação de Ação Social (FAS), da Urbanização de Curitiba (Urbs) e da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

Serviço

Emprega Senai da Construção

Data: terça (26) e quarta-feira (27)

Horário: das 9h às 16h

Local: ao lado do Terminal da CIC, que fica na Rua São Severino, 205

