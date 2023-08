Uma dupla de picaretas que “vendia” vagas de emprego na Polícia Civil do Paraná, foi presa em flagrante na noite do último sábado (29), na cidade Colombo na região metropolitana de Curitiba. O homem e a mulher usavam o salão de uma igreja para aplicar o golpe e arrancar dinheiro das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, além de oferecer a oportunidade de trabalho, o homem e a mulher, que não tiveram suas identidades reveladas pela polícia, ainda deixavam as vítimas escolherem em qual delegacia gostariam de trabalhar e qual função poderiam exercer, seja de delegado, escrivão ou investigador.

As informações foram repassada pelo delegado Igor Felipe de Aguiar Moura, da Delegacia do Alto Maracanã.

Palestra do crime

Segundo o delegado Felipe, as investigações iniciaram há alguns dias, quando uma das vítimas percebeu que se tratava de um golpe e realizou a denúncia. Para que as vítimas não desconfiassem do golpe, a dupla realizava palestras para orientações e ainda cobravam 1 quilo de alimento. Na maioria das vezes, as palestras eram realizadas dentro de uma igreja da cidade. O flagrante realizado pelos policiais civis aconteceu em uma dessas reuniões.

Após a prisão, várias vítimas comparecerem à Delegacia denunciando o modus operandi dos suspeitos. “Os valores depositados pelas vítimas são diversos, tem pix de R$ 4,5mil, de R$ 800, de R$ 500, era bem variado, mas no total ultrapassa R$140 mil”, completa o delegado.

Cuidado!

O delegado Igor Felipe ressalta que a Polícia Civil do Paraná é uma instituição que preza pela idoneidade e que a única forma de entrada é a aprovação em concurso público. “Não tem outra forma, se alguém oferecer qualquer tipo de facilidade desconfie porque é golpe, e como todo crime, precisa ser denunciado”, afirma.

A Polícia Civil do Paraná pede para que caso mais alguém tenha sido vítima, que também procure a Delegacia. O disk denúncia da Polícia Civil de Colombo é o WhatsApp 41 3605-6551. A denúncia também pode ser feita pelo 197.

