Saiba como utilizar os semáforos sonoros instalados em Curitiba

Atravessar um cruzamento movimentado costuma ser um desafio para pessoas com dificuldades de locomoção e deficientes visuais. Por isso, a Prefeitura de Curitiba instalou, em 29 cruzamentos da cidade, semáforos sonoros para proporcionar mais segurança a esses grupos.

Segundo a prefeitura, eles estão concentrados principalmente na região central da cidade, onde há maior circulação de pessoas. Agora, a Superintendência de Trânsito (Setran) está expandindo esse serviço para os bairros.

Os equipamentos contam com batões que, ao serem acionados, emitem sinais sonoros desde a abertura até o fim da travessia para pedestres.

Como utilizar?

Para acionar o sinal sonoro do semáforo, o usuário deve pressionar o botão por cerca de três segundos, até sentir uma vibração. As instruções para a utilização do aparelho por cegos estão em braile, na parte de cima do equipamento.

O tempo de travessia pode ser prolongado se o pedestre tiver cartão-transporte de isento da Urbs, fornecido aos idosos e às pessoas com deficiência. Basta encostar o cartão de isento no equipamento e automaticamente o semáforo ficará aberto por mais tempo.

Para a travessia comum (sem tempo maior e sem sinal sonoro) basta pressionar o botão uma única vez, aguardar e atravessar quando o sinal estiver fechado.

O mais recente semáforo sonoro da cidade foi instalado no Alto Boqueirão, no cruzamento das ruas Francisco Derosso e Pioneiros, após um pedido feito por dois moradores cegos no programa de consultas públicas Fala Curitiba. Os equipamentos foram instalados por técnicos da Superintendência de Trânsito (Setran) no início de abril.

Cruzamentos com semáforos sonoros em Curitiba

• Visconde de Guarapuava x Cel. Dulcídio

• Guilherme Pugsley x Trav. Rafael Greca

• XV de Novembro x Rua Camões

• Benjamin Lins x Cel. Dulcídio

• Av. São José x Rua Fioravante Dalla Stella

• Av. Vicente Machado x Rua Cap. Souza Franco

• Av. Mal. Floriano x Rua Pedro Ivo

• Getúlio Vargas x 24 de Maio

• Amâncio Moro x Mauá

• André de Barros x João Negrão

• Anne Frank x Napoleão Laureano

• Jacarezinho x Alcides Munhoz

• Pedro Ivo x João Negrão

• Pedro Ivo x Westphalen

• Amâncio Moro x Ubaldino do Amaral x Agostinho Leão Junior

• Carlos Klemtz x Gen. Potiguara

• Getúlio Vargas x João Negrão

• Carlos Klemtz x Adorides Jesus C. Camargo

• Victor Ferreira do Amaral x Colégio Militar

• Via Veneto x Santa Bertila Boscardin

• Schiller X Francisco Alves Guimarães

• Visconde de Guarapuava x João Negrão

• Eduardo Sprada x Robert Redzimski

• Nilo Peçanha x Henrique Itibere da Cunha

• Tenente Francisco Ferreira de Souza x Gabriel C Domingues

• Manoel Ribas x Toaldo Tulio

• Via Veneto x Madre Clélia Merloni

• Jose de Alencar x Souza Naves

• Francisco Derosso x Pioneiros

