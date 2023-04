A Sanepar informa que foram registrados problemas operacionais no sistema de bombeamento de água da Vila Guarani/Santa Cândida neste sábado (23). Por esta razão, os níveis do Centro de Reservação baixaram, podendo causar desabastecimento em alguns bairros da região Norte de Curitiba também em Colombo, na região metropolitana.

Os bairros afetados são:

A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 20h do domingo (23) e será de forma gradativa. Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115.

