O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, em parceria com a prefeitura de Curitiba, realizam neste sábado o Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão. É até Às 17h na Rua da Cidadania do Carmo, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Boqueirão.

Segundo o Sesc, o objetivo do programa é atender à população economicamente vulnerável de Curitiba e região, favorecendo a conciliação judicial por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do direito, possibilitando a resolução de problemas com a expedição imediata dos documentos.

O Justiça no Bairro Sesc Cidadão acolhe à demanda reprimida na justiça, a consensual, possibilitando a orientação e pronto atendimento nas áreas Cível [Curatela], Família [Divórcio, Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Reconhecimento e/ou Averiguação de Paternidade/Maternidade, Reconhecimento e Dissolução de União estável, Restabelecimento de sociedade conjugal, Tutela] e Alvarás – levantamento de valor pós mortem – e Registros Públicos – Retificação de registro civil e outros. Todos os serviços são gratuitos, exceto o exame de DNA.

Também serão feitos encaminhamentos e informações relacionados a causas litigiosas. O Cartório de Protestos estará presente, com orientações à população.

Para ter acesso aos serviços, o público interessado deverá levar os documentos pessoais, comprovante de renda, comprovante de endereço e a documentação específica para cada serviço pretendido, inclusive certidão de nascimento/casamento.

Neste sábado, também será possível realizar a inscrição para o Casamento Coletivo da Arena da Baixada, que ocorre no próximo fim de semana, dia 25 de março. As inscrições são gratuitas.

A documentação necessária é:

– Carteira de identidade

– CPF

– Certidão de nascimento ou casamento (com averbação do divórcio), essas últimas atualizadas em até 90 dias

– Comprovante de renda de até três salários mínimos por casal (contracheque ou carteira de trabalho)

– Comprovante de endereço

Informações sobre a documentação: Secretaria Justiça no Bairro: (41) 3200-2801 | (41) 3200-2802.

Para os atendimentos, realize seu agendamento:

Jurídico – (41) 3200-2801 (Whatsapp).

Emissão do RG – (41) 3200-2829 (Whatsapp).