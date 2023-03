A apresentação da Esquadrilha da Fumaça será neste domingo (19), em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e o público esperado é de milhares de pessoas. O evento a céu aberto será no Parque das Águas, às 15h. Segundo a prefeitura da cidade, o trânsito deverá estar complicado no local, durante a tarde. Os aviões utilizados pela Esquadrilha da Fumaça são do modelo A-29 Super Tucano.

Os estacionamentos do Parque das Águas estarão fechados, tanto os internos quanto os da via marginal de acesso. Para evitar transtornos ou atrasos, a prefeitura sugere que as pessoas vão de ônibus, carro de aplicativo, bicicleta ou caminhando.

A administração informou que o transporte público terá reforço na linha D61-Piraquara/Santos Andrade, que faz a ligação do Parque das Águas com o centro de Curitiba (Praça Santos Andrade), através da Rodovia João Leopoldo Jacomel e Avenida Victor Ferreira do Amaral.

A linha possui tarifa com pagamento via cartão Metrocard ou em dinheiro.

Recentemente as aeronaves da Força Aérea Brasileira foram flagradas rondando o céu de Curitiba. Relembre!

Show da Esquadrilha

A Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação de graça para celebrar os 31 anos de Pinhais. A cidade vem organizando vários eventos em comemoração ao seu aniversário de fundação.

A apresentação em Pinhais será a de número 3.993 na história da Esquadrilha da Fumaça. Desde 2015, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), da Força Aérea Brasileira (FAB), usa aviões turboélices Embraer A-29 Super Tucano.

Foto: Reprodução/Instagram Esquadrilha da Fumaça.

Serviço

Exibição da Esquadrilha da Fumaça (FAB)

Data: Domingo, 19 de março

Horário: 15h

Local: Parque das Águas – Pinhais, Paraná (Rodovia João Leopoldo Jacomel)

Ingresso: Gratuito

Foto: Reprodução/Instagram Esquadrilha da Fumaça.

Veja que incrível