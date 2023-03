Esquadrilha da Fumaça faz apresentação especial na RMC

De olho no céu

A Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação de graça para celebrar os 31 anos do município de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A cidade vem organizando vários eventos em comemoração ao seu aniversário de fundação. A atração será no Parque das Águas, no domingo (19), às 15 horas.

Segundo a prefeitura, a apresentação em Pinhais será a de número 3.993 na história da Esquadrilha da Fumaça. Desde 2015, o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), da Força Aérea Brasileira (FAB), usa aviões turboélices Embraer A-29 Super Tucano.

Serviço

Exibição da Esquadrilha da Fumaça (FAB)

Data: Domingo, 19 de março

Horário: 15h

Local: Parque das Águas – Pinhais, Paraná (Rodovia João Leopoldo Jacomel)

Ingresso: Gratuito