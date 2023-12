Em Curitiba, cinco ruas mudam sentido nesta terça-feira (11), para a implantação da segunda fase do binário das ruas Alberto Folloni e Eurípedes Garcez do Nascimento, no Ahú. O objetivo das alterações, de acordo com a prefeitura, é melhorar a fluidez e a ligação viária entre os bairros Ahú e Juvevê. Veja abaixo a lista com as ruas que passarão a ter sentido único.

De acordo com a superintendente de trânsito, Rosangela Battistella, a implantação da segunda etapa do binário foi possível graças às obras de adequação e requalificação de vias executadas em parceria com a Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM).

Ruas com novo sentido

Nesta etapa do binário, seis trechos de cinco ruas passam a ter sentido único de circulação, confira os trechos abaixo:

1. A Rua Alberto Folloni passa a ter sentido único de circulação da Rua Afonso Celso para a Rua Luiz Antônio Biazetto.

2. A Rua Luiz Antônio Biazetto passa a ter sentido único de circulação da Rua Alberto Folloni para a Rua Casimiro José Marques de Abreu.

3. A Rua Deputado Wanderley Júnior passa a ter sentido único de circulação da Rua Luiz Antônio Biazetto para a Rua Cel. Brasilino Moura.

4. A Rua Deputado Wanderley Júnior passa a ter sentido único de circulação da Rua Luiz Antônio Biazetto para a Rua Dr. Nelson de Souza Pinto.

5. A Rua Eurípedes Garcez do Nascimento passa a ter sentido único de circulação da Rua Deputado Wanderley Júnior para a Rua Afonso Celso.

6. A Rua Benjamin Zilli passa a ter sentido único de circulação da rua Eurípedes Garcez do Nascimento para a Rua Alberto Folloni.

Agentes de trânsito estarão orientando os motoristas na região. Em caso de chuva intensa ou forte garoa, a alteração de sentido poderá ser adiada.

Mudanças no trânsito

Intervenções no trânsito da cidade são precedidas por estudos da engenharia de tráfego que analisam o fluxo de veículos, pedestres e o impacto no trânsito. Essas análises se baseiam no monitoramento realizado pela Superintendência de Trânsito, nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e outros canais da Prefeitura.

