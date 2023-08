Ruas de bairros de Curitiba que contam apenas com saibro, além de buracos, poeira e lama vão receber pavimentação de asfalto. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, serão mais 18.743 metros de novo pavimento, em serviços que fazem parte da sétima edição do programa Asfalto no Saibro.

Nesta fase, o programa vai contemplar 72 ruas em 25 bairros localizados em oito administrações regionais. As vias escolhidas vão receber pavimento primário, além de infraestrutura de drenagem com a implantação de galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio-fio. Confira abaixo a lista com as ruas beneficiadas na nova etapa.

Rua Manoel Miguel Alves Filho, no Umbará receberá pavimentação de asfalto. Foto: Pedro Ribas/SMCS

“Estamos começando a sétima etapa do nosso programa Asfalto no Saibro nesta Rua Manoel Miguel Alves Filho, que atravessa a Nicola Pellanda, em frente da Igreja de São Sebastião. É só o começo porque faremos muitas ruas no Umbará e em toda a cidade”, disse prefeito Rafael Greca, durante vistoria às obras da Rua Manoel Miguel Alves Filho, no Umbará, na sexta-feira (18).

Aos moradores e comerciantes que foram ao seu encontro, o prefeito falou da meta de assegurar melhor pavimento em todas as ruas de saibro regularizadas em Curitiba até o fim da gestão, em 2024. Os trabalhos são supervisionados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Investimento de R$ 75 milhões

As obras desta estapa estão segmentadas em sete lotes, sendo que quatro deles estão com contratos licitados, ordens de serviço assinadas e equipes de trabalho mobilizadas. Os três lotes restantes estão em processo de licitação. O investimento nos sete lotes será de aproximadamente R$ 75 milhões.

Além de transformar ruas antes sem infraestrutura em vias seguras e confortáveis, o programa é importante para aquecer a economia local. A estimativa é que as obras gerem cerca de 460 empregos diretos e indiretos.

Bairros beneficiados

Serão contempladas ruas dos bairros Riviera, Cidade Industrial, Vila Izabel, Seminário, Campo Comprido, Cajuru, Lamenha Pequena, Fazendinha, Umbará, Caximba, Campo de Santana, Tatuquara, Tingui, Bairro Alto, Bacacheri, Atuba, Tarumã, Capão da Imbuia, Abranches, Cachoeira, Santa Cândida, Xaxim, Boqueirão, Augusta e Santa Felicidade.

Asfalto nos bairros

Lançado em 2018 o programa Asfalto Novo já se expandiu por quase 100 km de ruas em bairros das dez administrações regionais. Nas seis primeiras etapas do programa, 513 ruas em 45 bairros foram beneficiadas, com algumas áreas recebendo melhorias em múltiplos trechos, somando um total de 513 intervenções e 112.800 metros de vias asfaltadas.

A inclusão de vias no programa ocorre por meio de solicitações dos cidadãos feitas à Central 156 e ao programa Fala Curitiba, que realiza consultas públicas para envolver a comunidade na decisão do planejamento urbano.

Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, destaca a importância dessas ações. “São intervenções que estão transformando a paisagem de Curitiba, trazendo uma qualidade de vida para todos, especialmente para aqueles que vivem nas áreas mais remotas da cidade. Asfalto e drenagem mudam o dia a dia das famílias que passam a viver com mais dignidade”,disse Rodrigues.

Lista de ruas que serão asfaltadas

