Rua perto de escola de Curitiba muda de sentido a partir desta terça-feira￼

A Rua Victor Neto Toscchio, na CIC, terá sentido único a partir das 11h desta terça-feira (19). A mudança será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran) e tem como objetivo oferecer mais segurança para estudantes e familiares que frequentam diariamente o Colégio Estadual Marli Queiroz de Azevedo.

Com a mudança, a Victor Neto Toscchio passa a ter sentido único de circulação da Rua Cyro Correia Pereira para a Rua Rosiane Jacomel. Também a partir de agora, a Victor Neto Toscchio perde a preferência de tráfego em relação à Rosiane Jacomel, no sentido Cyro Correia Pereira.

+ Leia mais: Curitiba tem mutirão do emprego com 1.000 vagas abertas nesta terça-feira

O pedido de mudança foi encaminhado à Setran pela unidade escolar, já que cerca de 700 alunos frequentam o espaço por turno. O sentido único vai diminuir conflitos e organizar melhor o trânsito, principalmente nos horários de saída e entrada dos estudantes.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Em caso de chuva intensa ou garoa forte, a mudança de sentido poderá ser adiada.

Intervenções

Toda alteração no trânsito da cidade é antecedida por estudos técnicos, que cruzam dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impacto no tráfego, baseados no monitoramento da Superintendência de Trânsito e nas solicitações recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão, Fala Curitiba e demais canais da Prefeitura.

