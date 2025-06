Rua em Curitiba terá bloqueio parcial por 120 dias para obras do Novo Inter 2

A partir das 9 horas desta terça-feira (17), a Alameda Presidente Taunay, no bairro Mercês, em Curitiba, terá bloqueio parcial no trecho entre as ruas Marcelino Champagnat e Júlia Wanderley para a execução de obras do Lote 5 do Projeto Novo Inter 2.

A interdição ocorrerá na faixa direita da via, em um segmento de aproximadamente 150 metros de extensão, com trânsito mantido pela faixa esquerda.

Além disso, o cruzamento da Alameda Presidente Taunay com a Travessa Armando Mann será fechado temporariamente. Como rota alternativa, os motoristas devem seguir pela Rua Júlia Wanderley, virar à esquerda na Rua Brigadeiro Franco e, em seguida, novamente à esquerda para acessar a Avenida Manoel Ribas.

Trecho em Curitiba deve ficar bloqueado parcialmente por 120 dias

Após a conclusão dos serviços na faixa direita, os trabalhos serão invertidos para a faixa esquerda, sem que haja interrupção total da via neste trecho. A intervenção tem como objetivo a execução de drenagem e pavimentação em concreto. O prazo total estimado para os dois lados da alameda é de 120 dias.

Outras mudanças viárias na região incluem a Rua Capitão Joseph Quevedo, que passa a ter sentido único da Manoel Ribas para a Fernando Simas, e a Rua Dr. Carlos de Paula Soares, que agora opera em sentido único da Fernando Simas para a Alcides Munhoz.

Lote 5 do Novo Inter 2

O Lote 5 do Novo Inter 2 abrange a requalificação de 4,3 quilômetros de vias nas Mercês e no Bigorrilho, com calçadas acessíveis, pavimento rígido e obras de macrodrenagem.

Além da Rua Júlia Wanderley e da Alameda Presidente Taunay, também fazem parte do Lote 5 as ruas Jacarezinho, Professora Rosa Saporski, Dr. Carlos de Paula Soares, Capitão Joseph Pereira Quevedo, Paulo Martins, Marcelino Champagnat, Travessa Armando Mann, Professor Lycio Grein de Castro Veloso, Avenida Manoel Ribas e os espaços públicos Praça/Jardinete Frei Ricardo e Fernando Simas.

O lote inclui a implantação dos binários Jacarezinho/Rosa Saporski e Taunay/Fernando Simas, com faixas exclusivas para ônibus.

Bloqueio em trecho do bairro Mercês altera linhas de ônibus

Em razão do bloqueio parcial da Al. Pres. Taunay, as linhas 011 – Interbairros I (anti-horário), 464 – A. Munhoz / Jd. Botânico, 901 – Sta. Felicidade, 965 – São Bernardo, 967 – Julio Graf, 972 – Jd Itália e 989 – Mad. Sta. Felicidade, terão o ponto de parada da Al. Pres. Taunay, entre as ruas Marcelino Champagnat e Julia Wanderley, sentido Batel, desativado.

O Novo Inter 2 é dividido em cinco lotes e com 15 pacotes de obras em andamento. Contempla, além dos bairros Mercês e Bigorrilho, as regiões do Campina do Siqueira, Seminário, Santa Quitéria, Vila Isabel, Portão, Xaxim, Boqueirão, Hauer, Capão Raso, Cajuru e Tarumã.