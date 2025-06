Armarinhos de Curitiba: tradição e inovação mantêm negócios vivos

Agulhas, alfinetes, botões, linhas, lãs, zíperes e elásticos ocupam os balcões das lojas de armarinhos em Curitiba. Nesta época, às vésperas do inverno, o movimento cresce com a procura de materiais tanto por artesãos quanto por clientes que buscam consertar um casaco que estava no fundo do armário ou tricotar um novo cachecol.

Ao entrar em uma dessas lojas, a variedade de produtos salta aos olhos. Essa diversidade é a estratégia que mantém o negócio funcionando mesmo fora das altas temporadas. Desde 2020, Armando Viechniewski Júnior comanda a Armando Fios, empresa herdada do pai, que iniciou o negócio em 1986. A chave do sucesso, segundo ele, sempre esteve na ampla oferta de itens.

Armando Armarinhos. Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Armarinho não é fácil. Se você compra uma caixa de botões por R$ 5 mil, vai vender tudo em cinco anos. É botão por botão. Há uns 15 anos, as empresas começaram a importar fios da China, da Turquia e da Argentina, por exemplo, para suprir a demanda nacional. Foi aí que veio a grande diferença”, conta Armando.

Grande parte dos produtos importados são fios de lã, já que poucas empresas brasileiras fabricam os novelos com variedade. “Cada ano aparece algo novo, mais bonito que o do ano anterior. Os olhos brilham quando veem novidades, porque sempre há algo diferente para o cliente”, explica Armando Júnior.

De acordo com um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em 2023 o setor de vestuário e têxtil paranaense importou mais de R$ 182 milhões em produtos. A maior parte da produção estadual se concentra na região Noroeste, mas Curitiba e Região Metropolitana também abrigam 767 negócios, sendo a maioria microempresas (83,05%).

De uma família para a outra

Além da variedade, a longevidade dos armarinhos também se sustenta na relação de confiança com a clientela. A confiança é construída de uma família para outra. Em 2020, Armando Júnior assumiu o negócio após a morte do pai durante a pandemia. Hoje, conta com a ajuda da irmã Angela Maria Viechniewski e do filho João Vitor Carneiro Viechniewski.

A tradição familiar também marca a história dos Armarinhos Nodari. Há 26 anos, Airton Nodari abriu a primeira loja na Praça Rui Barbosa com a esposa, Ivonete, após deixar a pizzaria que comandava no Mato Grosso para tentar a sorte na capital paranaense. Das quatro filhas do casal, as duas mais novas, Isabela e Natália, hoje integram a equipe.

Airton Nodari, Ivonete Nodari e Isabela Nodari estão à frente da Armarinhos Nodari. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Armarinhos Nodari. Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Trabalhamos sério aqui. Já atendemos senhoras que agora trazem suas filhas. As pessoas vêm, conversam e dizem que compram aqui há muitos anos. Isso é construir um nome e uma marca de confiança”, conta Airton. Essa fidelidade é ainda mais importante para enfrentar outro desafio do setor: a concorrência dos sites de exportação online.

Com filiais em Curitiba e em São José dos Pinhais, a empresa mantém seu próprio e-commerce, que atende clientes em todo o Brasil. A novidade é o resultado do começo de uma transição, de uma geração para outra geração. “Não tínhamos nem intenção nem conhecimento sobre divulgação na internet. Foram elas [as filhas] que assumiram essa parte e impulsionaram o negócio”, afirma Ivonete.

Tendência e oportunidade

Impulsionados pelo interesse crescente da Geração Z por crochê, tricô e costura, os armarinhos de Armando e Airton passaram a oferecer cursos e oficinas. Com a mesma proposta, Leila e Clóvis Godinho administram há 25 anos a Godinho Armarinhos, no Juvevê.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Desde abril deste ano, às segundas-feiras, das 14h às 17h, a loja oferece aulas de crochê e tricô voltadas à confecção de roupas. “Muita gente não sabe nem fazer tricô nem crochê. A professora ensina os dois”, explica Leila. As aulas custam R$ 35, e o material pode ser adquirido na própria loja.

Além das aulas, a Godinho Armarinhos também oferece o serviço SOS Costura, que possibilita a reforma e a customização de roupas. Trocar um zíper, fazer uma barra, ajustar um vestido, personalizar uma calça jeans ou até remodelar uma peça são possibilidades ilimitadas à imaginação dos clientes.

Serviço

Cursos de tricô e crochê

Godinho Armarinhos

Data: segundas-feiras

Horário: das 14h às 17h

Local: Rua Moysés Marcondes, nº 348, no bairro Juvevê

Valor: R$ 35 por aula

Informações pelo WhatsApp (41) 9842-2191

Armarinhos Nodari

Data: segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras no Centro de Curitiba e terças-feiras em São José dos Pinhais

Horário: 14h às 17h

Local: Rua José Loureiro, nº 370, no bairro Centro, em Curitiba, e Avenida Rui Barbosa, nº 9094, no Centro, em São José dos Pinhais

Valor: R$ 30 por aula

Informações pelo WhatsApp (41) 8435-3608

Armando Fios

Data: terças-feiras

Horário: das 13h às 17h

Local: Avenida República Argentina, nº 1751, no bairro Água Verde

Valor: R$ 35 por aula

Informações pelo WhatsApp (41) 3094-6300