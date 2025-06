Museu Oscar Niemeyer tem visitas guiadas em junho; veja como participar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante o mês de junho, o Museu Oscar Niemeyer (MON) abre as portas para visitas guiadas, para que o público conheça mais detalhes sobre a arquitetura, o acervo e as exposições do local.

As visitas ocorrerão mediante inscrição prévia, nos dias 20 e 29, às 15 horas. Serão oportunidades de diálogo entre o público e a equipe de educadores do MON, com o objetivo de ampliar as percepções e aproximar os visitantes.

O ponto de encontro será em frente à bilheteria, às 15h, e as inscrições podem ser feitas presencialmente no Museu ou pelo site do MON. O valor da visita é R$ 20 por pessoa.

Os ingressos para acessar o Museu devem ser adquiridos separadamente, de acordo com a modalidade de compra para cada pessoa (inteira, meia ou isento).

Sobre o Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer (MON) tem um acervo que conta com aproximadamente 14 mil obras de arte, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Serviço:

Visitas mediadas

Data: 20 e 29 de junho

Horário: 15h

Local: Museu Oscar Niemeyer

Encontro em frente à bilheteria – vão livre

Valor: R$ 20

Inscrições: https://bit.ly/VisitaMediadaEspecialJunho25

Museu Oscar Niemeyer – Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba