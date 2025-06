Estrela pop Madonna é celebrada em mostra gratuita de cinema

A Caixa Cultural apresenta, de 17 a 29 de junho, a mostra de filmes Madonna – Ícone Pop. Durante duas semanas, de terça-feira a domingo, serão exibidas 21 obras estreladas ou dirigidas por Madonna, com sessões diárias e gratuitas no teatro da Caixa (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).

Além disso, estão programadas três oficinas performativas de perucaria convidando o público a mergulhar nos visuais icônicos da diva do pop e ainda um debate para analisar a trajetória da artista e sua influência em diversas esferas da cultura global.

O curador da mostra, Pedro Modesto, acredita que as incursões fílmicas de Madonna sempre foram carregadas de polêmicas. “Frequentemente atacada pela crítica e ridicularizada pela imprensa, ela só conseguiu ser respeitada como atriz pontualmente, como em Procura-se Susan Desesperadamente (1985), e em Evita (1996). Apesar disso, seu trabalho no cinema também é extenso e plural, como na sua carreira musical”, considera.

A mostra Madonna – Ícone Pop exibirá todos os longas-metragens que Madonna participou como atriz ou diretora, celebrando a sua importância no imaginário pop nos últimos 40 anos, e jogando luz nesses trabalhos menos conhecidos que foram ofuscados pelo seu sucesso na música.

Durante a Mostra serão apresentados 21 filmes. O curador lembra que Madonna trabalhou como atriz com cineastas consagrados como Abel Ferrara (Olhos de Serpente), Warren Beatty (Dick Tracy), Woody Allen (Neblina e Sombras), Spike Lee (Girl 6), John Schlesinger (Sobrou pra Você) e Alan Parker (Evita).

“Ela também foi estrela de Na Cama com Madonna (1991), que retrata os bastidores da sua turnê Blond Ambition e se tornou na época o documentário musical com a maior bilheteria de todos os tempos. E, recentemente, investiu na carreira de diretora, tendo realizado os filmes Sujos e Sábios e W.E.:O Romance do Século”. Todos esses títulos estão na programação.

Atividades paralelas

Durante a segunda semana da Mostra, de quarta (25) a sexta (27), vão acontecer três oficinas de perucaria inspiradas em Madonna, ministradas por Malonna — artista multidisciplinar referência nacional em perucaria para teatro e performance.

Cada encontro irá desenvolver uma técnica distinta: texturização e volume (estética anos 80), limpeza e reconstrução (reset técnico) e escultura pin-up (glamour retrô). As oficinas são gratuitas e aberta ao público em geral, com vagas limitadas.

>>> O link para as inscrições será disponibilizado a partir do dia 20.

Outra ação vai discutir o impacto duradouro de Madonna nas artes audiovisuais, na música e na performance. Esse debate vai reunir o jornalista e crítico musical Abonico Smith e a transformista, produtora cultural e diretora teatral Lady Lazzarus.

A conversa, com acessibilidade em libras e entrada gratuita (com retiradas de senhas no dia), acontece no dia 28, sábado, às 17 horas entre as exibições dos filmes Dick Tracy e Na Cama com Madonna, obras importantes do início dos anos 90, período em que ela se consolidou como um farol de tendências na cena artística.

Serviço

O Teatro da CAIXA Cultural Curitiba fica na Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro. Os ingressos gratuitos que devem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada sessão.

1ª SEMANA

Terça-feira – 17 de junho

17 horas – Em Busca da Vitória (107 min) 14 anos

19h30 – Procura-se Susan Desesperadamente (104 min) 12 anos

Quarta-feira – 18 de junho

17 horas – Dick Tracy (105 min) 12 anos

19h30 – Na Cama com Madonna (122 min) 16 anos

Quinta-feira – 19 de junho

17 horas – Surpresa de Shanghai (97 min) 14 anos

19h30 – Quem é essa Garota? (94 min) 10 anos

Sexta-feira – 20 de junho

15 horas – Sem Fôlego (89 min) 14 anos

17 horas – Doce Inocência (93 min) 12 anos

19h30 – Uma Equipe Muito Especial (128 min) 12 anos

Sábado – 21 de junho

15 horas – Um Certo Sacrifício (60 min) 16 anos

17 horas – Olhos de Serpente (109 min) 16 anos

19h30 – Corpo em Evidência (99 min) 18 anos

Domingo – 22 de junho

14h30 – 007 – Um Novo Dia para Morrer (134 min) 12 anos

17h30 – Evita (135 min) Livre

2ª SEMANA

Terça-feira – 24 de junho

14 horas – Destino Insólito (89 min) 12 anos

17 horas – Sobrou pra Você (108 min) 12 anos

Quarta-feira – 25 de junho

14 horas – OFICINA 14 anos

17 horas – Corpo em Evidência (99 min) 18 anos

19h30 – Olhos de Serpente (109 min) 16 anos

Quinta-feira – 26 de junho

14 horas – OFICINA 14 anos

17 horas – Grande Hotel (98 min)16 anos

19h30 – Quem é essa Garota? (94 min) 10 anos

Sexta-feira – 27 de junho

14 horas – OFICINA 14 anos

17 horas – Neblina e Sombras (85 min) 14 anos

19h30 – Procura-se Susan Desesperadamente (104 min) 12 anos

Sábado – 28 de junho

15 horas – Dick Tracy (105 min) 12 anos

17 horas – DEBATE

19h30 – Na Cama com Madonna (122 min) 16 anos

Domingo – 29 de junho

14 horas – Girl 6 (108 min) – 14 anos

16 horas – – Sujos e Sábios (81 min) 14 anos

18 horas – W. E. – O Romance do Século (119 min) 14 anos