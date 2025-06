Corrida INCrível une saúde e solidariedade em Curitiba; inscrições no fim

As inscrições para a Corrida INCrível, evento que une saúde e solidariedade em Curitiba, terminam nesta terça-feira (17). O evento esportivo, promovido pelo Hospital INC, será realizado em prol do programa social da instituição, o INC Neuro Kids, que oferece tratamento gratuitamente para crianças de baixa renda com tumores cerebrais, medulares e epilepsia de difícil controle.

A corrida de rua ocorrerá no dia 22 de junho, com provas de 5 km e 10 km, além de caminhada para adultos e também corrida kids, para crianças de até 12 anos. As inscrições estão no segundo lote pelo site da Ticket Sports. Parceria do INC com a Global Vita Sports e Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte, a corrida tem inscrições limitadas a 2 mil participantes.

>>> O preço da inscrição é R$ 120. Clique aqui para participar!

Em todas as distâncias, a largada ocorrerá no Pátio Batel, no bairro do Batel, local que vai receber a arena do evento. “O INC Neuro Kids dá a oportunidade de tratamento para crianças que precisam de um atendimento muito especializado, muitas vezes, dando uma chance de cura e de uma qualidade de vida melhor para elas. A corrida vai ajudar a divulgar o programa e a levantar fundos para atender esses pacientes”, reforça o Dr. Ricardo Ramina, sócio-fundador do INC e chefe do Departamento de Neurocirurgia do hospital.

A proposta da Corrida INCrível é unir saúde e solidariedade, ou seja, cada atleta que participar da corrida estará contribuindo para ampliar o acesso de mais crianças ao INC Neuro Kids. Todo lucro do evento será destinado para custear o tratamento desses pequenos pacientes, desde os exames e cirurgias até o internamento e acompanhamento pré e pós-operatório.

“A Corrida Incrível representa o que há de mais genuíno na medicina: cuidar do outro com amor e responsabilidade. Cada passo dado nessa prova é um avanço na luta pela vida de crianças carentes que enfrentam diagnósticos difíceis. É uma honra ver a sociedade unida por uma causa tão nobre”, observa o Dr. André Giacomelli, diretor técnico do Hospital INC.

Para mais informações sobre o INC Neuro Kids acesse: www.incneurokids.com.br.