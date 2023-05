Pelos próximos 30 dias a Rua Albino Vico, em frente a Paróquia Santuário São José, no bairro Capão Raso, vai ficar bloqueada. Motoristas precisam ficar atentos, pois o bloqueio da passagem dos veículos foi necessário para a implantação da pista elevada de uso compartilhado no local, uma das ações em execução no entorno da estação-tubo Pedro Gusso que acontecem em continuidade à obra da Prefeitura de Curitiba para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul).

A interrupção da passagem para veículos acontece no trecho entre a Rua Pedro Gusso e Avenida Winston Churchill. O local está sinalizado e os motoristas precisam ficar atentos à alteração.

Foto: Divulgação / Pedro Ribas/SMCS

Bloqueio gera desvio na região

Com a mudança no trecho, o motorista que trafega pela República Argentina sentido Centro/Bairro ficará impedido de prosseguir na via e fazer a conversão à esquerda, passando em frente à igreja. Enquanto durarem as obras a opção é seguir reto pela Rua Pedro Gusso, virar à esquerda na Rua Francisco Raitani e acessar a esquerda na altura em que a República Argentina muda de nome para Avenida Winston Chruchill.

As obras que acontecem no entorno das estações-tubo são para completar o itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul) entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. As melhorias acontecem a partir da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal do Pinheirinho, no eixo de 7 quilômetros.

“A execução das intervenções acontece de forma escalonada para não prejudicar os passageiros. Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

As obras acontecem em lotes e 16 estações-tubo, das 26 que serão remodeladas, já foram entregues e colocadas em operação: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Hospital do Trabalhador, Silva Jardim, Vital Brasil e Carlos Dietzsch, todas nos dois sentidos da via.

Foto: Divulgação / Pedro Ribas/SMCS

Além da estação Pedro Gusso, há intervenções em andamento nas estações Santa Regina (Capão Raso), Sebastião Paraná (Vila Izabel), Petit Carneiro (Água Verde) e Itajuba, no Novo Mundo. As obras serão concluídas até o fim deste mês.

As obras incluem o desalinhamento e a remodelação das estações-tubo, que permitirão a ultrapassagem entre os ônibus (reduzindo as paradas e diminuindo o tempo de viagem), pavimentação de partes da via-lenta da República Argentina e da canaleta exclusiva dos ônibus, novo calçamento, sistema de iluminação e paisagismo e implantação de compartilhamento para pedestres e ciclistas e sinalização.

