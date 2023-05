Nova fábrica da Electrolux na RMC pode gerar até 1,4 mil empregos

A Electrolux anunciou nesta terça-feira (2) um investimento de R$ 700 milhões para a instalação de uma fábrica totalmente sustentável em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC). A previsão é gerar 500 empregos diretos e 1,4 mil indiretos. A nova unidade será utilizada para expansão da capacidade produtiva das linhas atuais de refrigeração e para a produção local de modelos que são atualmente importados.

Segundo a empresa, quando entrar em funcionamento, a fábrica será a primeira na América Latina com zero emissões de carbono e que vai operar utilizando 100% de energia renovável. Além disso, o local contará ainda com uma área de preservação permanente, que vai ocupar 20% dos mais de 1,5 milhão de metros quadrados do terreno.

+ Leia mais: Como cuidar da máquina de lavar? Técnico dá dicas para evitar danos

O projeto será implantado em duas fases. A primeira deve ser concluída em outubro de 2024 e, em outubro do ano seguinte, acontece a entrega da segunda fase. Além dos 1,9 mil empregos diretos e indiretos previstos para quando entrar em operação, cerca de mil profissionais estarão envolvidos na construção da fábrica, que terá 46 mil metros quadrados de área construída nesta primeira etapa.

Além do mercado interno, a nova unidade deve atender outros países da América Latina e do Caribe, como Argentina, Uruguai, Chile, Costa Rica e o Equador, com a exportação sendo feita pelo Porto de Paranaguá. “Além do incentivo fiscal do Governo do Estado, toda a parte logística foi primordial para fazer o investimento em São José dos Pinhais, porque 100% das nossas exportações a partir do Brasil são feitas pelo Porto de Paranaguá”, afirmou o diretor de Operações da Electrolux América Latina, Ramez Chamma Junior.

Operando no Paraná desde 1996, a Electrolux possui três fábricas na RMC, além de dois dos três Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos da empresa no mundo. Essas unidades são responsáveis pela produção de 67 modelos diferentes de produtos e geram cerca de 15 mil empregos, entre diretos, indiretos e terceirizados.

Incentivo fiscal

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) e o presidente da Electrolux América Latina, Leandro Jasiocha, assinaram o protocolo de intenções que inclui o projeto no programa de incentivos fiscais do Paraná.

O governador destacou que mais este investimento ajuda a consolidar o Paraná como a quarta maior economia e um dos principais geradores de emprego do País. “A Electrolux é uma das maiores fabricantes do mundo de refrigeradores e produtos da linha branca, que agora anuncia um grande investimento no Paraná. Serão quase 2 mil novos empregos diretos e indiretos, beneficiando também uma cadeia importante de fornecedores”, afirmou.

“Esta será também a primeira fábrica 100% sustentável da empresa na América Latina. É uma demonstração que o nosso Estado, além de gerar empregos, também atrai empresas que têm esse compromisso com a sustentabilidade, já que o Paraná é considerado o Estado mais sustentável do Brasil”, salientou Ratinho Júnior.

“Temos uma relação de longo prazo com o Paraná, e a construção de uma nova unidade fabril busca expandir a capacidade produtiva das fábricas já presentes no Estado”, explicou Jasiocha. “Até o quarto trimestre do ano que vem já deveremos estar com a fábrica operando, com a expectativa de produzir mais de 1 milhão de produtos. E na segunda fase, que viria um ano mais tarde, deve haver uma adição de novos produtos e linhas de produção”.

“Este é um novo marco do crescimento industrial de São José dos Pinhais, que já tem um setor bastante forte”, destacou a prefeita Nina Singer. “A nossa cidade é privilegiada pela estrutura logística, é cortada por três rodovias, aeroporto, está próxima ao porto. Junto à logística, os esforços da nossa equipe e os incentivos do Governo do Estado contribuem para atrair investimentos desse porte”.

Sustentabilidade

A nova unidade seguirá todas as diretrizes de sustentabilidade do Electrolux Group, sendo construída para atender, desde o princípio, a meta de zero carbono – a meta global da multinacional é zerar as emissões de suas fábricas até 2030. A fábrica contará com a gestão inteligente de água e energia, reaproveitamento e tratamento dos efluentes industriais e sanitários e um sistema dedicado de coleta de água da chuva. Toda a energia elétrica será de fontes renováveis, incluindo o uso de placas solares.

A unidade de São José dos Pinhais também contará com diversas certificações, dentre elas a de Zero Aterro (ausência da destinação de resíduos para aterro), assim como buscará a certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), que significa ser sustentável em todas as suas fases, da construção até a operação.

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?