A Rua São Francisco, no Centro Histórico de Curitiba, teve seu sentido de circulação invertido a partir dessa quinta-feira (31). Segundo a prefeitura de Curitiba, a via agora servirá de conexão para os motoristas que seguem da Rua Barão do Serro Azul em direção à Presidente Faria. Agentes vão organizar o trânsito e fazer as orientações necessárias durante a mudança.

De acordo com a administração municipal, a alteração atende a uma reivindicação dos comerciantes do local. “A ideia é melhorar a circulação pela região, como rua de passagem e de ligação para moradias, comércios e serviços”, disse a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.