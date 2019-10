A já tradicional hamburgueria O Barba vai realizar uma promoção imperdível nesta sexta-feira (1º), em Curitiba. Por meio do aplicativo iFood, a lanchonete vai disponibilizar seus hambúrgueres por apenas R$ 1, sem taxa de entrega.

Para participar da promoção, o cliente precisa ter o aplicativo instalado em seu celular e fazer o pedido a partir das 12h. A hamburgueria vai disponibilizar três opções do preparo: Pirate (pão, hambúrguer artesanal, maionese e queijo gorgonzola); Cheeseburguer (pão, hambúrguer artesanal, maionese e queijo mussarela); e o Francis Drake (pão, hambúrguer artesanal, cebola no molho inglês e queijo cheddar).

Além disso, todos os novos usuários que se cadastrarem no iFood durante o mês de novembro poderão aproveitar a promoção especial de hambúrgueres da lanchonete por apenas R$ 1. Para os novos usuários, serão disponibilizados os hambúrgueres Mary Red Vegetariano (pão, hambúrguer artesanal, maionese, barbecue e queijo provolone); e Steve the Pirate (pão, hambúrguer artesanal, maionese, curry verde com creamcheese e queijo mussarela).