A Rodoviária de Curitiba prevê 90 mil embarques para o feriado de Ano Novo. A previsão é de um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 86.715 embarques. Ao todo, 2.720 ônibus devem deixar a capital neste período.

O movimento deve se concentrar nos dias 28 (14.600 embarques), 29 (19 mil), 30 (14,5 mil) e 31 de dezembro (8 mil).

Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, com 40%, seguido por Santa Catarina (22%), interior do Paraná (18%), São Paulo (10%), Rio de Janeiro (4%), Rio Grande do Sul (3%) e outros (3%).

Haverá reforço para o atendimento com operações de agentes de trânsito nas áreas internas, bem como nos acessos ao terminal rodoviário, aumento no efetivo da Guarda Municipal, principalmente nas entradas do terminal, e fiscalização de táxi. As linhas de ônibus que dão acesso ao terminal terão veículos de reserva à disposição da fiscalização em caso de necessidade.

