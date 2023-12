Risco de explosão: veículos de delegacia pegam fogo em Paranaguá

Um incêndio no pátio de veículos da Delegacia Cidadã de Paranaguá provocou bastante fumaça nesta tarde de sexta-feira (29). Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio com cautela, por causa da possibilidade de queima dos combustíveis que estão dentro dos veículos do local.

O incêndio começou por volta das 15 horas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e já no fim da tarde desta sexta, o incêndio já havia sido controlado.

