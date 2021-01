A internet ferveu na tarde deste domingo (24), depois que um perfil das redes sociais, que vem divulgando e denunciando aglomerações em meio à pandemia de coronavírus, mostrou um restaurante japonês de Curitiba que estaria fazendo festa de swing entre os funcionários. A postagem foi removida do Instagram, mas continua ativa no Twitter.

Segundo o que foi divulgado pelo perfil @BrasilFedeCovid, o restaurante estaria fazendo a festa de swing, uma festa de troca de casais, mesmo em meio à pandemia. As festas aconteciam após o fechamento do restaurante, entre os funcionários, ali mesmo nas mesas e espaços onde os clientes costumam se alimentar.

As postagens, tanto no Instagram como no Twitter, repercutiram imediatamente. Há quem diga até que, nas fotos vazadas, na verdade foram postagens feitas pelos participantes da festa de swing em suas redes sociais.

Foto: Reprodução/Instagram.

Em uma das publicações feitas pelo perfil, a do Twitter, foram marcados o prefeito Rafael Greca, o governador Ratinho Junior e até o Ministério Público do Paraná (MP-PR). Até o fechamento da reportagem, nenhuma autoridade havia se manifestado. Ainda conforme o perfil que denunciou a festa de swing, vídeos também foram vazados, mas as imagens não foram publicadas.

O restaurante, que tem pouco tempo de existência, chegou a ser apontado no começo da pandemia como referência para a população. Isso porque, em março do ano passado, o estabelecimento foi um dos que fecharam as portas voluntariamente para ajudar a evitar a disseminação do novo coronavírus.

Nas redes sociais, várias pessoas começaram a reproduzir as imagens da festa de swing nas mesas do restaurante japonês e as fotos já circulam livremente. Muita gente até comenta com nojo sobre a situação: “Passada que eu já comi nessas mesas”, disse uma usuária. “Se entrarem no Instagram do restaurante é possível ver a mesma parede e mesa que tava rolando o swing. Coincidência?”, comentou outra.

Foto: Reprodução/Instagram.

No perfil do Instagram do restaurante, os comentários já foram fechados, mas não há nenhum posicionamento sobre a denúncia da festa de swing em meio à pandemia. A Tribuna do Paraná tentou contato com o restaurante, que fica na Alameda Júlia da Costa, no Bigorrilho, mas não foi atendida.