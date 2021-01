Mais 1.814 novos casos confirmados e 40 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus foram registrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (24). Segundo o governo, dados acumulados mostram que o Paraná soma 519.953 casos confirmados e 9.325 mortos em decorrência da doença desde o início da pandemia, em março de 2020. Curitiba não vai divulgar boletim neste domingo e trará os dados acumulados na segunda-feira (25).

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (14), Foz do Iguaçu (4) e Reserva (2). Os casos divulgados neste domingo são de janeiro de 2021 (1.768) e dos seguintes meses de 2020: março (1), setembro (1), outubro (3), novembro (19) e dezembro (22).

Segundo a Sesa 1.293 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 1.071 pacientes em leitos SUS (570 em UTI e 501 em leitos clínicos/enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.354 pacientes internados, 529 em leitos UTI e 825 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

A secretaria estadual informa a morte de mais 40 pacientes. São 13 mulheres e 27 homens, com idades que variam de 12 a 103 anos. Os óbitos ocorreram entre 2 de novembro de 2020 a 24 de janeiro de 2021.