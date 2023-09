A nutricionista da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Curitiba, Karine Oltramari, sugere uma receita de requeijão, opção caseira e bem mais saudável que a versão industrial. A preparação pode sair até mais em conta que o próprio requeijão industrial.

Nos Armazéns da Família, em Curitiba, o leite longa vida UHT integral da marca Tirol (1 litro), que pode ser transformado em um requeijão caseiro, é vendido por R$ 3,35.

“O requeijão caseiro é uma alternativa deliciosa e saudável que substitui as opções industrializadas, que são ricas em gorduras saturadas, aditivos e conservantes, e devem ser evitadas”, explica a nutricionista. Confira a receita a seguir:

Receita de requeijão caseiro

Ingredientes

1 litro de leite integral UHT

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 colheres de sopa de vinagre

Modo de preparo

1. Coloque o leite em uma panela e aqueça em fogo baixo até que comece a formar bolhas nas bordas. Certifique-se de mexer ocasionalmente para evitar que o leite grude no fundo da panela.

2. Retire a panela do fogo e adicione o vinagre. Mexa suavemente por 1 a 2 minutos até que o leite comece a coalhar. Pequenos pedaços de coalho devem se formar.

3. Cubra a panela com uma tampa e deixe descansar por cerca de 15 minutos. Durante esse tempo, o leite vai continuar a coalhar e formar o requeijão.

4. Após o descanso, coloque um filtro de café em uma peneira e coloque a peneira sobre uma tigela. Despeje o conteúdo da panela na peneira para separar o coalho do soro.

5. Deixe o requeijão escorrer na peneira por 1 hora. Quanto mais tempo escorrer, mais firme será a consistência do requeijão.

6. Depois do tempo de escorrimento, transfira o requeijão para um recipiente e adicione o sal e o azeite. Misture bem até que o sal esteja uniformemente distribuído e o requeijão tenha uma textura cremosa. Também pode ser utilizado um liquidificador para misturar os ingredientes e deixar cremoso.

7. Seu requeijão caseiro está pronto para ser desfrutado! Guarde-o na geladeira e consuma dentro de uma semana.

A nutricionista ainda recomenda o consumo do requeijão com outro produto da Semana da Economia, a broa de grãos. “Grãos integrais fornecem nutrientes essenciais, fibras e energia de liberação lenta, mantendo você saciado e energizado ao longo do dia”, explica Karine.

