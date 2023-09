Paróquia de Curitiba é alvo de criminosos e objetos sagrados são destruídos

Pela terceira vez em menos de nove meses, a Paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Uberaba, em Curitiba, foi alvo de criminosos. Desta vez, na madrugada da última quinta-feira (31), um homem quebrou uma TV e danificou objetos sagrados dentro da igreja.

Segundo a paróquia, além da televisão de 32 polegadas, o criminoso destruiu duas âmbulas, recipiente onde se conserva as hóstias dadas aos fiéis, e duas tecas eucarísticas, local onde fica uma hóstia grande voltada à adoração.

Para o responsável pela Paróquia, padre Márcio Pinho, essa foi a pior das invasões porque houve a profanação do sacrário com destruição dos objetos sagrados. Segundo ele, a parte material pode ser reposta, mas o desrespeito ao Corpo de Cristo é o desrespeito a todos.

“A violação aos espaços sagrados ofende a comunidade. Foi a primeira vez que alguém entrou, pegou as hóstias, jogou no chão e as pisoteou. Pisar no corpo de Cristo é profanação contra o Santíssimo e nos deixa muito tristes, é uma ofensa à comunidade. Estamos vivendo tempos difíceis e a impunidade custa caro”, desabafou.

Além de uma televisão, também foram destruídas duas âmbulas e duas tecas eucarísticas. Foto: Reprodução/Paróquia São Paulo Apóstolo/Facebook

Nas duas primeiras ocorrências do ano, segundo padre Márcio, foram levados botijões de gás, panelas e até microfones usados nas celebrações. Dessa vez, segundo ele, um homem entrou por uma janela ao lado da sacristia, casa anexa à paróquia, quebrou uma televisão e parte do sistema de som.

“Entrou um homem só pelo que a gente viu pelas câmeras. Ele tentou roubar a televisão, que fica na parte de cima e não conseguiu. A TV caiu e quebrou, além do sistema de som ter tido uma parte destruída”, relata.

Paróquia realiza Missa de desagravo

Por conta do ocorrido, a Paróquia São Paulo Apóstolo convocou uma celebração de desagravo, no último domingo (3). Essa devoção consiste na confissão, comunhão, recitação do terço e meditação dos mistérios do santo rosário, em desagravo pelos pecados e ofensas feitas pela humanidade. Para padre Márcio, uma necessidade em virtude dos apuros que a igreja tem sofrido ao longo do ano.

“Temos que orar por toda a igreja que está à mercê dessa gente. A impunidade custa caro e mais do que nunca, Deus espera a oração de cada um de nós”, reiterou.

