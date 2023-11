A WNI Technology Group, empresa com sede em Curitiba, finalizou as instalações dos 60 pontos de internet gratuita via Wi-fi (dual-band outdoor com longo alcance) no Programa “Campo Largo Conectada”, da cidade da Região Metropolitana de Curitiba.

O programa disponibiliza um sistema que permite que usuários residentes em Campo Largo possam utilizar pontos públicos de acesso à internet com a principal finalidade de integrar o cidadão aos serviços online disponibilizados em 60 pontos da cidade e interior.

“Trazer conectividade e acesso à informação é algo que a nossa empresa oferece aos clientes. É uma política de valorização, então a implementação desses novos pontos de Wi-Fi gratuito em Campo Largo são um exemplo a ser seguido e é algo que queremos levar para outras cidades. Através da disponibilização de internet gratuita, as pessoas que ainda não tinham esse acesso passaram a ter essa opção, levando conhecimento e trazendo o mundo para mais perto dos moradores de Campo Largo e região”, ressalta o diretor da WNI, Felipe Scandelari.

A WNI já havia implementado um projeto semelhante, o “Projeto Verão 100% Conectado“, destinado a disponibilizar sinal de internet na orla do Paraná por meio de 118 pontos estratégicos, permitindo conectividade aos visitantes. A instalação de sistemas Wi-Fi nos principais pontos de concentração de pessoas em áreas turísticas é uma iniciativa que trouxe diversos benefícios tanto para os visitantes quanto para a fomentação do turismo local.

Além de Campo Largo, a WNI inaugurou o novo sistema de iluminação do estádio Brinco de Ouro da Princesa, situado em Campinas (SP) e pertencente ao Guarani Futebol Clube. A WNI Technology Group foi a empresa escolhida pela Novvalight para a realização de toda a engenharia, projeto e instalação das luminárias no estádio.

Foram instalados 112 projetores Everled G3 em torno de todo o campo, que permitem ganhos para todos os envolvidos na partida, melhorando inclusive a transmissão televisiva, devido ao seu fiel índice de reprodução de cor. Com esse novo projeto, haverá uma redução de consumo de energia elétrica pela metade, além do acréscimo dos níveis de iluminação em até 10 vezes do que o passado, que não priorizava a tecnologia LED. Também foram modernizados a instalação dos circuitos e cabeamentos, prezando pela proteção e custos de manutenção, o que aumenta a vida útil dos produtos e, consequentemente, impacta na sustentabilidade como um todo.

