A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) divulgou recentemente o ranking das 300 maiores varejistas do Brasil e a rede de Farmácias Nissei alcançou o 10º lugar no segmento de drogarias e perfumarias e a 86ª posição na classificação geral.

O levantamento traz uma análise abrangente do cenário varejista e aponta que drogarias e perfumarias têm mantido crescimento constante; hoje, com 21 empresas no ranking, o setor representa 7% do número de companhias apresentadas no estudo, mas correspondem a pouco mais de 12% do faturamento das 300 maiores empresas do varejo brasileiro.

Além disso, com a retomada pós-pandemia e com o retorno de alguns antigos hábitos de consumo, o segmento experimentou um avanço de vendas na casa dos 17%. A Nissei também segue esta tendência e mostra um aumento superior ao setorial (19%) nas vendas em 2022, em comparação com o ano anterior.

“Além da natural e esperada retomada da aceleração no consumo das famílias, esse aumento também pode ser atrelado ao investimento contínuo na expansão da marca”, afirma o CEO da rede, Alexandre Maeoka.

Em 2022, a rede paranaense cresceu pouco mais de 8% em lojas físicas (de 324 para 350). E iniciativas presentes mostram que a tendência de ampliação segue: no primeiro semestre de 2023, a marca teve expansão de 9% no número de unidades em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dados recentes também indicam que, nos primeiros seis meses deste ano, a companhia continuou sendo a líder em market share no estado do Paraná, com uma participação de mercado de aproximadamente 20%. “Ampliamos nossa equipe em 6% e buscamos constantemente trazer colaboradores engajados, pois eles contribuem para a inovação, a satisfação do cliente, impulsionando o crescimento e o desenvolvimento da organização”, completa Maeoka.

